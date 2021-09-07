Кількість випадків коронавірусу у Києві зросла майже утричі: статистика на 7 вересня

Загалом у столиці підтверджено 225 999 випадків COVID-19.
Станом на ранок 7 вересня у Києві зафіксовано 304 нових випадки коронавірусу за добу. Це майже утричі більше, ніж 6 вересня (93 випадки коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 225 999 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 217 225 людей (232 за добу)
- померла 5 291 людина (троє за добу)
У Київській області зафіксовано 129 970 випадків COVID-19 (69 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 125 751 людина (69 за добу)
- померли 2 806 людей (двоє за добу)
Нагадаємо, коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 в Україні перевищив гранично допустимі для "зеленої" зони 4%. Невдовзі країна може вийти із "зеленого" рівня епіднебезпеки.