Кількість випадків коронавірусу у Києві зросла майже утричі: статистика на 7 вересня

Кількість випадків коронавірусу у Києві зросла майже утричі: статистика на 7 вересня

Загалом у столиці підтверджено 225 999 випадків COVID-19.

Станом на ранок 7 вересня у Києві зафіксовано 304 нових випадки коронавірусу за добу. Це майже утричі більше, ніж 6 вересня (93 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 225 999 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 217 225 людей ( 232 за добу)

людей ( за добу) померла 5 291 людина (троє за добу)

У Київській області зафіксовано 129 970 випадків COVID-19 (69 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 125 751 людина ( 69 за добу)

людина ( за добу) померли 2 806 людей (двоє за добу)

Нагадаємо, коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 в Україні перевищив гранично допустимі для "зеленої" зони 4%. Невдовзі країна може вийти із "зеленого" рівня епіднебезпеки.

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