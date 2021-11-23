Кількість випадків коронавірусу у Києві збільшилась у 4,5 раза: статистика на 23 листопада

Загалом у столиці підтверджено 289 694 випадки COVID-19.
Станом на ранок 23 листопада у Києві зафіксовано 1631 новий випадок коронавірусу за добу. Це у 4,5 раза більше, ніж 22 листопада (358 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 289 694 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 247 424 людини (1466 за добу)
- померли 7 249 людей (35 за добу)
У Київській області зафіксовано 169 195 випадків COVID-19 (830 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 145 499 людей (620 за добу)
- померли 3 971 людей (27 за добу)
Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, коли Київ послаблюватиме карантинні обмеження.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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