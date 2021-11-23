Кількість випадків коронавірусу у Києві збільшилась у 4,5 раза: статистика на 23 листопада

Кількість випадків коронавірусу у Києві збільшилась у 4,5 раза: статистика на 23 листопада

Загалом у столиці підтверджено 289 694 випадки COVID-19.

Станом на ранок 23 листопада у Києві зафіксовано 1631 новий випадок коронавірусу за добу. Це у 4,5 раза більше, ніж 22 листопада (358 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 289 694 випадки COVID-19.

Також читайте Як не підчепити коронавірус у закритому приміщенні: поради вченого

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 247 424 людини ( 1466 за добу)

людини ( за добу) померли 7 249 людей (35 за добу)

У Київській області зафіксовано 169 195 випадків COVID-19 (830 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 145 499 людей ( 620 за добу)

людей ( за добу) померли 3 971 людей (27 за добу)

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, коли Київ послаблюватиме карантинні обмеження.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Читайте також: