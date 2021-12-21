Кількість випадків коронавірусу у Києві за добу збільшилась утричі: статистика на 21 грудня

Кількість випадків коронавірусу у Києві за добу збільшилась утричі: статистика на 21 грудня

Загалом у столиці підтверджено 322 643 випадків COVID-19.

Станом на ранок 21 грудня у Києві зафіксовано 1496 нових випадків коронавірусу за добу. Це утричі більше, ніж 20 грудня (497 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 322 643 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 301 296 людей ( 2068 за добу)

людей ( за добу) померли 8 035 людей (16 за добу)

У Київській області зафіксовано 182 691 випадок COVID-19 (275 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 167 238 людей ( 914 за добу)

людей ( за добу) померли 4 546 людей (13 за добу)

Нагадаємо, у ВООЗ повідомили, що новий штам "Омікрон" заражає людей, які вакцинувалися або вже перехворіли на COVID-19. Також він поширюється швидше, ніж "Дельта".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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