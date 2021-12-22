Кількість випадків коронавірусу у Києві трохи зменшилась: статистика на 22 грудня

Загалом у столиці підтверджено 324 046 випадків COVID-19.
Станом на ранок 22 грудня у Києві зафіксовано 1403 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 93 випадки менше, ніж 21 грудня (1496 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 324 046 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 303 420 людей (2124 за добу)
- померли 8 057 людей (22 за добу)
У Київській області зафіксовано 183 045 випадків COVID-19 (354 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 168 547 людей (1309 за добу)
- померли 4 568 людей (22 за добу)
Нагадаємо, "Омікрон" може викликати ще одну хвилю захворюваності: епідеміологиня Катерина Сояк зробила прогноз.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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