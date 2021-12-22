Кількість випадків коронавірусу у Києві трохи зменшилась: статистика на 22 грудня

Кількість випадків коронавірусу у Києві трохи зменшилась: статистика на 22 грудня

Загалом у столиці підтверджено 324 046 випадків COVID-19.

Станом на ранок 22 грудня у Києві зафіксовано 1403 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 93 випадки менше, ніж 21 грудня (1496 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 324 046 випадків COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 303 420 людей ( 2124 за добу)

людей ( за добу) померли 8 057 людей (22 за добу)

У Київській області зафіксовано 183 045 випадків COVID-19 (354 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 168 547 людей ( 1309 за добу)

людей ( за добу) померли 4 568 людей (22 за добу)

Нагадаємо, "Омікрон" може викликати ще одну хвилю захворюваності: епідеміологиня Катерина Сояк зробила прогноз.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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