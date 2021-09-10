Кількість випадків коронавірусу у Києві стрімко збільшилась: статистика на 10 вересня

Кількість випадків коронавірусу у Києві стрімко збільшилась: статистика на 10 вересня

Загалом у столиці підтверджено 227 132 випадки COVID-19.

Станом на ранок 10 вересня у Києві зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 27 випадків більше, ніж 9 вересня (379 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 227 132 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 217 929 людей ( 229 за добу)

людей ( за добу) померли 5 298 людей (троє за добу)

У Київській області зафіксовано 130 335 випадків COVID-19 (162 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 125 990 людей ( 73 за добу)

людей ( за добу) померли 2 816 людей (троє за добу)

Нагадаємо, ВООЗ закликала країни відмовитися від третього COVID-щеплення до 2022 року через брак вакцин у світі.

Однією вакцинацією вірус не зупинити - епідеміологиня Наталія Виноград про протиепідемічний комплекс

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