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Кількість випадків коронавірусу у Києві стрімко збільшилась: статистика на 10 вересня

Кількість випадків коронавірусу у Києві стрімко збільшилась: статистика на 10 вересня

unsplash.com

Загалом у столиці підтверджено 227 132 випадки COVID-19.

Станом на ранок 10 вересня у Києві зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 27 випадків більше, ніж 9 вересня (379 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 227 132 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

  • одужали 217 929 людей (229 за добу)
  • померли 5 298 людей (троє за добу)

У Київській області зафіксовано 130 335 випадків COVID-19 (162 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

  • одужали 125 990 людей (73 за добу) 
  • померли 2 816 людей (троє за добу)

Нагадаємо, ВООЗ закликала країни відмовитися від третього COVID-щеплення до 2022 року через брак вакцин у світі. 

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