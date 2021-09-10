Кількість випадків коронавірусу у Києві стрімко збільшилась: статистика на 10 вересня

Загалом у столиці підтверджено 227 132 випадки COVID-19.
Станом на ранок 10 вересня у Києві зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 27 випадків більше, ніж 9 вересня (379 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 227 132 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 217 929 людей (229 за добу)
- померли 5 298 людей (троє за добу)
У Київській області зафіксовано 130 335 випадків COVID-19 (162 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 125 990 людей (73 за добу)
- померли 2 816 людей (троє за добу)
Нагадаємо, ВООЗ закликала країни відмовитися від третього COVID-щеплення до 2022 року через брак вакцин у світі.