Кількість випадків коронавірусу у Києві продовжує зростати: статистика на 17 листопада

Загалом у столиці підтверджено 282 397 випадків COVID-19.

Станом на ранок 17 листопада у Києві зафіксовано 1609 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 128 випадків більше, ніж 16 листопада (1481 випадок коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 282 397 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 241 557 людей ( 980 за добу)

людей ( за добу) померли 7 008 людей (62 за добу)

У Київській області зафіксовано 164 617 випадків COVID-19 (1069 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 141 665 людей ( 708 за добу)

людей ( за добу) померли 3 801 людина (40 за добу)

Нагадаємо, у Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померла 34-річна вчителька англійської мови Ірина Шамота. За 11 днів до смерті вона народила другу дитину, але майже не встигла її побачити.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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