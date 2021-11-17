Кількість випадків коронавірусу у Києві продовжує зростати: статистика на 17 листопада

Загалом у столиці підтверджено 282 397 випадків COVID-19.
Станом на ранок 17 листопада у Києві зафіксовано 1609 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 128 випадків більше, ніж 16 листопада (1481 випадок коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 282 397 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 241 557 людей (980 за добу)
- померли 7 008 людей (62 за добу)
У Київській області зафіксовано 164 617 випадків COVID-19 (1069 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 141 665 людей (708 за добу)
- померли 3 801 людина (40 за добу)
Нагадаємо, у Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померла 34-річна вчителька англійської мови Ірина Шамота. За 11 днів до смерті вона народила другу дитину, але майже не встигла її побачити.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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