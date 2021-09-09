Кількість випадків коронавірусу у Києві невпинно зростає: статистика на 9 вересня

Загалом у столиці підтверджено 226 726 випадків COVID-19.
Станом на ранок 9 вересня у Києві зафіксовано 379 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 31 випадок більше, ніж 8 вересня (348 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 226 726 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 217 700 людина (249 за добу)
- померли 5 295 людей (двоє за добу)
У Київській області зафіксовано 130 173 випадки COVID-19 (116 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 125 917 людей (104 за добу)
- померли 2 813 людей (троє за добу)
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни відмовитися від третього COVID-щеплення до 2022 року через брак вакцин в усьому світі.