Кількість випадків коронавірусу у Києві невпинно зростає: статистика на 9 вересня

Кількість випадків коронавірусу у Києві невпинно зростає: статистика на 9 вересня

Загалом у столиці підтверджено 226 726 випадків COVID-19.

Станом на ранок 9 вересня у Києві зафіксовано 379 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 31 випадок більше, ніж 8 вересня (348 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 226 726 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 217 700 людина ( 249 за добу)

людина ( за добу) померли 5 295 людей (двоє за добу)

У Київській області зафіксовано 130 173 випадки COVID-19 (116 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 125 917 людей ( 104 за добу)

людей ( за добу) померли 2 813 людей (троє за добу)

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни відмовитися від третього COVID-щеплення до 2022 року через брак вакцин в усьому світі.

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