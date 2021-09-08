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Кількість випадків коронавірусу у Києві невпинно зростає: статистика на 8 вересня

Кількість випадків коронавірусу у Києві невпинно зростає: статистика на 8 вересня

unsplash.com

Загалом у столиці підтверджено 226 347 випадків COVID-19.

Станом на ранок 8 вересня у Києві зафіксовано 348 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 44 випадки більше, ніж 7 вересня (304 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 226 347 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

  • одужали 217 451 людина (226 за добу)
  • померли 5 293 людини (двоє за добу)

У Київській області зафіксовано 130 057 випадків COVID-19 (87 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

  • одужали 125 813 людей (62 за добу) 
  • померли 2 810 людей (четверо за добу)

Нагадаємо, що вакцина від грипу знижує ризик важкого перебігу коронавірусу.

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