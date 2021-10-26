Кількість випадків коронавірусу та смертей від нього у Києві значно збільшилась: статистика на 26 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 252 921 випадок COVID-19.
Станом на ранок 26 жовтня у Києві зафіксовано 1135 нових випадків коронавірусу за добу. Це майже удвічі більше, ніж 25 жовтня (546 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 252 921 випадок COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 226 761 людина (314 за добу)
- померли 5 937 людей (37 за добу)
У Київській області зафіксовано 146 682 випадки COVID-19 (562 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 131 994 людини (787 за добу)
- померли 3 158 людей (26 за добу)
Нагадаємо, у столиці 40% пацієнтів, які перебувають в реанімаціях коронавірусних лікарень, помирають.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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