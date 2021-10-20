Кількість випадків коронавірусу та смертей від нього у Києві значно збільшилась: статистика на 20 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 246 506 випадків COVID-19.
Станом на ранок 20 жовтня у Києві зафіксовано 1023 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 186 випадків більше, ніж 19 жовтня (837 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 246 506 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 225 096 людей (262 за добу)
- померли 5 741 людина (29 за добу)
У Київській області зафіксовано 142 178 випадків COVID-19 (562 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 130 214 людей (291 за добу)
- померли 3 052 людини (18 за добу)
Нагадаємо, у столиці 40% пацієнтів, які перебувають в реанімаціях коронавірусних лікарень, помирають.
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