Кількість випадків коронавірусу та смертей від нього у Києві значно збільшилась: статистика на 20 жовтня

Кількість випадків коронавірусу та смертей від нього у Києві значно збільшилась: статистика на 20 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 246 506 випадків COVID-19.

Станом на ранок 20 жовтня у Києві зафіксовано 1023 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 186 випадків більше, ніж 19 жовтня (837 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 246 506 випадків COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 225 096 людей ( 262 за добу)

людей ( за добу) померли 5 741 людина (29 за добу)

У Київській області зафіксовано 142 178 випадків COVID-19 (562 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 130 214 людей ( 291 за добу)

людей ( за добу) померли 3 052 людини (18 за добу)

Нагадаємо, у столиці 40% пацієнтів, які перебувають в реанімаціях коронавірусних лікарень, помирають.

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