Кількість поранених у Києві сягнула 40: скільки загиблих внаслідок атаки

Наразі відомо про чотири жертви ворожої атаки по столиці.

Кількість поранених у Києві внаслідок ракетного удару 7 лютого зросла до 40 осіб. Ще четверо людей загинули.

Про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко.

За оновленими даними, станом на 14:30 відомо, що внаслідок ракетного удару у столиці загинули чотири людини. Ще 40 – отримали поранення.

Дані оперативного зведення уточнюються, вказали в МВА.

Атака по Києву – що відомо

Нагадаємо, внаслідок ранкової ракетної атаки по Україні стався "приліт" у житловий будинок у Голосіївському районі Києва. ДСНС проводить там рятувальну операцію. Постраждали десятки людей, є жертви. З вогню витягнули вагітну. Постраждав будинок і у Дніпровському районі. Через обстріл в цьому районі відбулось аварійне відключення світла.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Києві і Миколаєві загиблі, а на Львівщині влучання без жертв. Ігнат про особливості атаки

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