Кидався землею і втікав у метро: в центрі Києва поліція затримала чоловіка

На станції метро "Хрещатик" поліцейські затримали нетверезого чоловіка. В соціальних мережах опублікували фото моменту затримання в метро. Людей налякала калюжа крові на підлозі станції. А поліцейські повели чоловіка на вихід.

Як розповіли сайту ТСН.ua в поліції Києва, чоловік в стані алкогольного сп’яніння влаштував скандал біля кав’ярні у вигляді равлика на Хрещатику.

"Чоловік був чимось незадоволений настільки, що почав землею і брудом кидати по кав’ярні. Вийшла працівниця і почала відганяти його та кликати на допомогу. Неподалік чергував наряд поліції Печерського району. Правоохоронці підійшли до чоловіка і попросили вгамуватися, щоб запобігти правопорушенню. Але він не реагував на зауваження, продовжував атакувати кав’ярню, а потім почав тікати в сторону метро", - розповідають сайту ТСН.ua в поліції Києва.

Фото: Київ INFO

Там додають, що коли чоловік тікав від правоохоронців, то впав і розбив обличчя. Але його наздогнали поліцейські вже на станції "Хрещатик".

"Поліцейські викликали на місце медиків, які оглянули втікача. Серйозних травм він не отримав. Тому його не госпіталізували, а для встановлення особи відвезли у Печерське районне управління поліції. Там на чоловіка складуть адміністративні протоколи: за дрібне хуліганство, появу у громадському місці у нетверезому стані та за злісну непокору працівникам поліції", - додають в поліції Києва.

Раніше під Києвом просто посеред вулиці згоріла автівка. Очевидці повідомили про займання автомобіля ВАЗ у селі Микуличі.

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