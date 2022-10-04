Кіберполіція викрила шахраїв, які, пропонуючи "роботу" у Європі, ошукали українців на 10 млн грн

Кіберполіція та слідчі Києва викрили злочинну групу у привласненні 10 млн грн під виглядом послуг з працевлаштування за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Встановлено, що до схеми онлайн-шахрайства причетні 13 фігурантів.

"Організатор схеми створив власний вебсайт та координував "роботу" інших учасників угруповання. На сайті імітувалося надання послуг працевлаштування для українців за кордоном. Клієнти вносили 250 євро передплати. Однак, одержавши гроші, фігуранти не виконували взятих на себе обов’язків", - йдеться у повідомленні.

За попередніми підрахунками, у такий спосіб угруповання ошукало щонайменше тисячу осіб на близько 10 мільйонів гривень. Гроші потерпілих зловмисники розподіляли між собою.

Правоохоронці провели 24 обшуки за місцями мешкання та "роботи" зловмисників. За результатами вилучено понад 100 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони та банківські картки, документацію. Також вилучено понад мільйон гривень готівкою, близько 35 тисяч доларів та 12 тисяч євро.

Зловмисникам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, кіберполіція викрила власника української групи компаній, який торгував технікою з РФ та Білоруссю.

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