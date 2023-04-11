Керував автівкою під дією алкоголю і наркотиків: за вбивство двох людей під суд піде депутат сільради на Київщині

П'яний депутат влетів у мопед, в результаті ДТП водій та пасажирка мопеду померли на місті.

На Київщині депутат селищної ради постане перед судом за спричинення смертельної ДТП.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно депутата однієї з селищних рад за фактом порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі декількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

"Розслідуванням встановлено, що ввечері 1 травня 2022 року перебуваючи в алкогольному та наркотичному сп’янінні обвинувачений сів за кермо свого автомобіля. Рухаючись вулицями населеного пункту, він здійснив зіткнення з мопедом, що їхав у попутному напрямку. У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажирка мопеду від отриманих травм померли на місці аварії", - розповіли в обласній прокуратури.

Фото: Прокуратура Київської області

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, в аварії загинув колишній народний депутат Володимир Стретович.

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