Казала, що все згорить: на Київщині жінка пограбувала лотомаркет, заявивши про відключення електрики

Казала, що все згорить: на Київщині жінка пограбувала лотомаркет, заявивши про відключення електрики

Підозрювану засудили до 5 років позбавлення волі.

У м. Фастів Київської області жінка представилась працівницею енергетичної компанії та обікрала лотомаркет. За це її засудили до 5 років позбавлення волі.

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Про це йдеться у вироку Фастівського міськрайонного суду Київської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, жінка прийшла до приміщення лотомаркету та повідомила продавчині про відключення електрики. Вона попросила потерпілу скласти всі цінні речі в пакет, віддати їй та покинути приміщення. Потерпіла так і зробила. Вона віддала їй 19 тис. грн та ювелірні вироби. Підозрювана їй заявила, що все віддасть керівнику потерпілої, проте зникла.

На суді підозрювана провину визнала. Вона розповіла, що представилась працівницею енергетичної компанії та переконала продавчиню добровільно віддати їй цінні речі, оскільки через перепад напруги може статись пожежа і все згорить. Після цього вона пішла геть.

Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 190 КК України. Її засудили до 3 років позбавлення волі, проте оскільки шахрайку засудили також у Житомирській області, вона 5 років сидітиме за ґратами.

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