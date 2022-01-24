Кава замість солі та піску: під Києвом оригінально борються із ожеледицею на дорогах

Кава замість солі та піску: під Києвом оригінально борються із ожеледицею на дорогах

Кава є екологічно безпечною та має чудові абразивні властивості.

У місті Ірпень під Києвом спробували боротися із ожеледицею за допомогою кави. Слизькі доріжки посипають кавовою гущею замість піщано-сольової суміші.

Про це повідомляє ITV.

Понад 20 кілограмів переробленої кави безкоштовно передали комунальникам п'ять місцевих кав'ярень. Збір ініціювала Ірпінська агенція розвитку.

Ініціативу називають екологічним експериментом. За словами місцевої мешканки Вікторії, яка вигулює собаку у парку Правика двічі на день, через сіль на доріжках у тварини утворюються рани на лапках. Тому експеримент вона називає вдалим.

"Це оригінально, цікаво. Нічого поганого я тут точно не бачу", - сказала ще одна місцева мешканка Тетяна.

Коммунальники підкреслили, що кава є екологічно безпечною та має чудові абразивні властивості. Крім того, вона може покращувати якість ґрунту і бути добривом для рослин. Також в такий спосіб можна заощадити гроші на купівлі піску та солі.

Посипати стежки кавою в парку Якщо відгуки містян та працівників благоустрою будут позитивними, експеримент продовжать.

Нагадаємо, що Дарницьке управління освіти в Києві оголосило тендер на закупівлю солі з іонами срібла за 199 999 гривень для того, щоби посипати дороги.

ITV

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