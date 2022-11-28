​Катував учасників АТО під час окупації Київщини: повідомлено про підозру сержанту російської армії

Затриманим чоловікам із села Катюжанка загрожували розстрілом, їх били та катували, не давали їжу і воду.

Співробітники Київської обласної прокуратури з'ясували, що сержант міноборони РФ катував колишніх учасників АТО під час окупації Київщини.

Про це повідомила пресслужби прокуратури.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру сержанту 83 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади МО РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що у лютому-березні 2022 року під час тимчасової окупації села Катюжанка Вишгородського району, підозрюваний, перебуваючи на посаді водія стрілкового взводу, проводив обшуки будівель у населеному пункті.

"Озброєний окупант незаконно затримав двох чоловіків - колишніх учасників АТО. Він погрожував їм вбивством і вимагав повідомити інформацію про розташування позицій ЗСУ, місцеперебування учасників АТО, працівників правоохоронних органів та проукраїнськи налаштованих громадян", - йдеться у повідомленні.

Фото: Прокуратура Київської області

За даними прокуратури, військовослужбовець РФ змусив чоловіків спуститися до підвалу місцевої школи, на території якої розташовувалось приміщення для катування незаконно затриманих громадян України. Там упродовж декількох днів продовжувався незаконний допит потерпілих з метою одержання інформації на користь окупаційних військ. Їм загрожували розстрілом, били та катували, не давали їжу і питну воду.

Нагадаємо, полковнику росгвардії, який катував військовополонених електричним струмом та бив кийками, повідомлено про підозру.

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