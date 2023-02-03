Катування вихованців дитбудинку на Київщині: суд взяв під варту підозрювану

Вихователька била дітей долонею та лозиною. Зокрема, в однієї дівчинки зафіксовані січені рани.

Підозрюваній у катуванні вихованців дитбудинку на Київщині виховательці суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

Там нагадали, що напередодні цій жінці було повідомлено про підозру за фактом катування двох дітей. За це їй загрожує до 6 років ув’язнення.

Слідчі з’ясували, що підозрювана за домовленістю з опікуном виконувала обов’язки вихователя в дитбудинку. Між нею та двома дітьми періодично виникали непорозуміння, бо останні не дотримувалися встановлених вихователькою правил проживання.

Напередодні підозрювана покликала 11-річну дівчину в одну з кімнат дитбудинку та завдала їй не менше 25 ударів долонею по різних частинах тіла. Крім того, аби залякати інших вихованців, підозрювана побила лозиною по ногах 9-річну дівчинку.

Зазначається, що жінка спричинила дітям фізичний біль, моральні страждання та тілесні ушкодження.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, напередодні в поліції повідомили, що в дитбудинку на Фастівщині (Київська область) виховувалися 19 дітей. Після того, як стало відомо про інцидент з вихователькою, їх усіх вилучили та доправили до лікарні. Відомо, що на тілі 9-річної вихованки дитбудинку виявили січені рани.

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