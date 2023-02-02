Катування дітей у дитбудинку на Київщині: у прокуратурі розповіли подробиці

У дитячому будинку на Київщині вихователька катувала дітей. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Фастівської окружної прокуратури їй повідомлено про підозру за фактом катування (ч. 1, 2 ст. 127 КК України).

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрювана за домовленістю з опікуном виконувала обов’язки вихователя у дитячому будинку. Між жінкою та двома дітьми періодично виникали непорозуміння через те, що останні не дотримувалися встановлених нею правил проживання.

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"Підозрювана покликала 11-річну дівчину в одну з кімнат будинку та завдала їй не менше 25 ударів долонею в різні частини тіла. Крім того, з метою залякування інших дітей, вона побила гілкою 9-річну вихованку будинку по ногах. Таким чином вона спричинила дітям фізичний біль, моральні страждання та тілесні ушкодження", - повідомили у прокуратурі.

Наразі постраждалі дівчатка та ще 17 дітей, які перебували під опікою і проживали у будинку, вилучені і перебувають у лікарні, де їх оглянуть медики.

Жінка затримана у порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Фастівським районним управлінням поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, у Києві молодики знущалися з немічних дівчат на "п’яних вечірках". Поліцейські встановили імена фігурантів, місця їхнього перебування та прийшли з обшуками.

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