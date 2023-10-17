Катували мирних мешканців Київщини: судитимуть двох офіцерів збройних сил РФ (фото)

Судитимуть двох офіцерів збройних сил РФ, які катували мирних мешканців Київщини.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно командира мотострілецького батальйону 15-ої окремої мотострілецької бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил рф та заступника командира роти того ж батальйону за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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Розслідуванням встановлено, у березні 2022 року, перебуваючи в окупованому селі Богданівка Броварського району, військовослужбовці збройних сил РФ побачили в лісосмузі місцевого мешканця. Щоб затримати чоловіка, вони вистрілили йому в ногу та на броньованій машині привезли до місця своєї дислокації.

Там потерпілого утримували упродовж п'яти днів зі зв’язаними за спиною руками, морили голодом і не давали води. Окупанти не надали йому медичну допомогу після поранення, щоб він страждав від загноєння рани.

Підозрювані неодноразово допитували полоненого про співпрацю зі Збройними Силами України та розташування українських позицій. На виконання їх наказів, підлеглі військовослужбовці РФ били по руці чоловіка прикладом автомата, а потім порізали її ножем. Вони його душили, принижували й ображали.

Кат-окупант / Фото: Прокуратура Київської області

Кат-окупант

Заступник командира особисто здійснив один постріл в палець лівої руки потерпілого з травматичної зброї. Після цього командир бригади віддав наказ вбити потерпілого.

Однак, російські солдати розуміючи, що чоловік помре через втрату крові від отриманих поранень, залишили його зі зв’язаними руками у приміщенні, де здійснювали допит. Через деякий час потерпілому вдалося втекти.

Крім того, заступник командира роти опівночі, спільно зі співслужбовцями, зайшов до будинку, в підвалі якого переховувалися від окупантів мирні мешканці. Російські військові відкрили вогонь з вогнепальної зброї по стінах, після чого наказали всім присутнім зібратися біля входу в підвал.

Окупанти витягли з укриття беззбройного чоловіка та відвели до кімнати. Там підозрюваний без попередження здійснив прицільний постріл у ногу потерпілого. Військовослужбовець країни-агресорки погрожував чоловіку вбивством та приставляв зброю до голови.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили п’ять військовослужбовців Російської Федерації та трьох "вагнерівців", яких підозрюють у вбивстві старости села Мотижин та смертельних катуваннях мирних мешканців Київської області.

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