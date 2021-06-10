Катували безхатченків, а одному з них заподіяли смерть: у Києві троє молодиків постануть перед судом

Зловмисники представлялися правоохоронцями, розпилювали в обличчя перцевий газ та жорстоко били.

У Києві постануть перед судом троє молодиків, які катували безпритульних людей.

Злочини були скоєні у період з 15 серпня по 19 вересня 2020 року у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

"Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо трьох мешканців міста Києва, які з хуліганських мотивів знущалися та катували безпритульних людей, а одному з них заподіяли смерть", - йдеться у повідомленні прокуратури.

У прокуратурі розповіли, що троє чоловіків, знаючи, що безпритульні облаштували собі тимчасовий нічліг у покинутій будівлі на вул. Обсерваторній, вночі проникали до приміщення та обирали жертву, з якої потім знущалися.

"Зловмисники спочатку представлялися правоохоронцями, після чого одразу розпилювали в обличчя потерпілим перцевий газ, після чого починали жорстоко бити, наносячи удари руками та ногами, а також дерев’яною битою чи цеглиною. Свої дії чоловіки знімали на мобільний телефон та викладали запис у телеграм-канал. Від вказаних нападів постраждало троє безпритульних людей", - йдеться у повідомленні.

Надалі під час розслідування та аналізу відеозаписів, вилучених з мобільних телефонів підозрюваних, слідчі поліції встановили причетність підозрюваних до ще одного особливо тяжкого злочину, а саме - умисного вбивства безпритульного чоловіка. Його тіло з ознаками удушення було знайдено 19 вересня 2020 року на дитячому майданчику на вул. Трьохсвятительській у Києві. Вбивство цієї людини підозрювані також знімали на мобільний телефон.

За результатами розслідування обвинувальний акт за обвинуваченням вказаних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 3 ст. 186 (грабіж), ч. 2 ст. 162 (незаконне проникнення до житла), ч. 1 ст. 353 (самовільне привласнення владних повноважень) КК України передано до суду для розгляду по суті.

Усі обвинувачені наразі перебувають під вартою.

Санкція ч. 2 ст. 115 КК України передбачає, зокрема, покарання у виді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, у центрі столиці компанія підлітків побила до струсу мозку 12-річну дівчинку, таким чином бажаючи її провчити. Усе це знімали на телефон й одразу викладали в соцмережі. А потім погрожували, що ці знущання не останні.

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