Катався містом із тілами покійних: на Київщині затримали підозрюваного у вбивстві подружжя (фото, відео)

Катався містом із тілами покійних: на Київщині затримали підозрюваного у вбивстві подружжя (фото, відео)

Чоловік молотком вбив підприємця, а його дружину зарізав.

У м. Васильків Київської області затримали підозрюваного у вбивстві подружжя підприємців з Волині.

Про це повідомили в Нацполіції Київської області.

Слідство встановило, що подружжя підприємців, віком 50 та 45 років, приїхало до Київської області у справах. У м. Васильків між 50-річним підприємцем та 52-річним місцевим жителем стався конфлікт. Тоді підозрюваний молотком забив до смерті 50-річного чоловіка, його 45-річну дружину нападник зарізав.

Головне управління національної поліції Київської області

Із тілами покійних чоловік катався Васильковом. Згодом він залишив фургон на одній із вулиць поблизу центру міста.

"Через численні поранення на тілі жертв сніг червонів від крові", - повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Правоохоронці затримали підозрюваного. У поліції відкрили провадження за ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо:

У Київській області увечері в суботу, 29 січня, знайшли вбитим подружжя.

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