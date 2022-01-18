Карти, пляшка, кулаки: під Києвом онук убив діда (відео)

Тепер горе-онук може провести 15 років за ґратами.

У селі Пісківка під Києвом 36-річний місцевий житель під час сварки забив дідуся до смерті.

Трагедія сталася 16 січня.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Правоохоронці встановили, що у селищі Пісківка по вулиці Філіпова у одній із квартир 74-річний дід з онуком вживали алкогольні напої та грали у карти. Між ними виникла сварка, під час якої онук завдав удари руками в область голови та тулуба дідові. Від отриманих травм 74-річний чоловік загинув", - йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці затримали зловмисника відповідно до ст. 208 КПК України.

Карти, пляшка, кулаки: поліцейські Бучанщини затримали онука, який вбив діда 16 січня ввечері 36-річний житель селища Пісківка під час сварки забив дідуся до смерті. Правоохоронці встановили, що у селищі Пісківка по вулиці Філіпова у одній із квартир 74-річний дід з онуком вживали алкогольні напої та грали у карти. Між ними виникла сварка, під час якої онук наніс удари руками в область голови та тулуба дідові. Від отриманих травм 74-річний чоловік загинув. Правоохоронці затримали зловмисника відповідно до ст. 208 КПК України. За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Вирішується питання про повідомлення підозри затриманому. Запобіжний захід обере суд. #поліція #поліціяКиївщини Національна поліція України Погляд Київщина - інформаційна агенція Моя Київщина Суспільне Новини Цензор.НЕТ Українська правда УНН - Українські Національні Новини УНІАН Надзвичайні новини ТСН Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 18 січня 2022 р.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Вирішується питання про повідомлення підозри затриманому. Запобіжний захід обере суд.

Нагадаємо, у Києві син убив матір. У ході суперечки чоловік взяв до рук горщик для квітів та кинув ним у потерпілу, від чого остання втратила рівновагу та впала. Далі фігурант дістав залізний розвідний ключ та завдав матері численну кількість ударів по голові, від яких вона померла.

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