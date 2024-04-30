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Карась відреагував на звинувачення Гнезділова щодо погроз від "його людей"

Карась відреагував на звинувачення Гнезділова щодо погроз від "його людей"

Військовий Євген Карась / Фото: скриншот з відео

Військовий Сергій Гнезділов заявив, що йому погрожували невідомі, які назвалися "людьми Карася".

Військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов розповів, що під час відпустки у Києві до нього підійшли невідомі люди, які провокували конфлікт та вимагали вибачень за його вислови у бік іншого військового – Євгена Карася.  

За словами Гнезділова, він разом з режисерами Іриною Цілик і Максимом Наконечним, а також програмною директоркою громадської організації "Форум видавців" Софією Челяк, виходили з виставки в Українському домі, що в центрі столиці. 

Учасники конфлікту кажуть, що нападники представилися "людьми Карася" – активіста та військовослужбовця Євгена Карася, який був одним із лідерів праворадикального громадського обʼєднання С14, що нині є частиною руху "Основа майбутнього". Вони вимагали перепросити за те, що Гнезділов в одному зі своїх дописів назвав Карася "довбо***ом".

Момент сварки між Сергієм Гнезділовим (ліворуч) та нападником. Фото: Facebook / Сергій Гнезділов / ©
Момент сварки між Сергієм Гнезділовим (ліворуч) та нападником. Фото: Facebook / Сергій Гнезділов

"Вони не просто погрожували, вони провокували бійку. Тобто мене врятувало, що я був не сам, що нас було чотири людини. … Вони починають газувати, штовхаються, тобто провокують бійку, хоча розуміють, що першим їх ніхто там не битиме. Починають психологічно тиснути, що: "Ми тобі там зараз є**ло розіб'ємо", – розповів Гнезділов. 

Євген Карась прокоментував обвинувачення Сергія Гнезділов, про це пише УП.

"Ненависть до мене в Гнезділова виникла після подій літа 2022, коли він, перебуваючи в тилу, оприлюднив істеричну дезу про стан подій на фронті. Офіцер ОТУ (оперативно-тактичне угрупування військ - ред.) спростував панічний допис солдата Гнезділова. Але дезу вже підхопили всі російські та українські ЗМІ. Він міг просто попросити вибачення, але затаїв образу", - розповів військовий Євген Карась.

Він також додав, що Гнезділов неодноразово "паплюжив його честь та гідність". 

"Заявляв, що я не військовий і мої господарі в Москві. Втім, за свої слова як чоловік він не готовий відповідати. Тому він не чоловік, а просто лівак. 27 квітня 2024 року в Москві мені винесено вирок по справі протидії російському центру Россотрудничество в Україні. Центр був пов’язаний зі спецслужбами і там свого часу ми ловили осіб, які потім воювали з Гіркіним. Мені дали 9 років в'язниці в РФ і оголосили в міжнародний розшук", - резюмував Євген Карась.

Хто такий Сергій Гнезділов 

Сергій Гнезділов родом з міста Вилкове Одеської області, вчився у "Львівській політехніці" за фахом журналістика. Від 2019 року служить у Збройних силах України.

Він є організатором фестивалю української культури "виделкаfest" на півдні Одещини, а також ведучий "++ подкасту" на hromadske. 

Нагадаємо, двоє чоловіків напали на військового в центрі Києва – нападники вдарили чоловіка цеглиною, обікрали та втекли.

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