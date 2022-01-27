Карантин у школах Києва: у КМДА повідомили, хто перейде на дистанційне навчання

Карантин у школах Києва: у КМДА повідомили, хто перейде на дистанційне навчання

Заклади освіти ухвалюватимуть рішення самостійно.

Школи та садочки у Києві самостійно ухвалюватимуть рішення щодо переходу на дистанційне навчання. Усі навчальні заклади на карантин зачиняти не будуть.

Про це 27 січня повідомили на сайті КМДА.

Керівники прийматимуть рішення залежно від рівня захворюваності в тій чи іншій школі або садку.

Сьогодні серед вчителів та учнів столиці хворіють на респіраторні захворювання та коронавірус трохи більше одного відсотка.

"Таке рішення дозволить, з одного боку, розірвати ланцюжок захворюваності у закладах, де рівень захворюваності високий, і при цьому не зупиняти навчальний процес у закладах, де дітей і педагогів хворіє мало", - пояснили у КМДА.

Нагадаємо, що за минулу добу, 26 січня, у столиці зафіксували 2 012 нових випадків COVID-19. Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (364), Деснянському (303) та Оболонському (212) районах.

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