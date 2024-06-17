KAN розпочав будівництво унікальної школи майбутнього в ЖК Respublika

Кажуть, найкращий спосіб передбачити своє майбутнє - це створити його. Будівництво школи, мабуть, найщиріша форма віри у перемогу нашої держави та наших дітей. З цих причин KAN Development розпочав грандіозний проект - будівництво унікального за своєю концепцією навчального комплексу освітньої мережі А+.

17 червня 2024 на території житлового комплексу “Respublika” відбулося урочисте закладання капсули часу у проект, що обіцяє стати центром розвитку молодих винахідників та інноваторів, які стануть основою нової інтелектуальної еліти України. Відбулось це за участі Засновника KAN Development Ігоря Ніконова; Засновниці та співвласниці освітньої мережі А+ Іванни Ніконової; Тетяни Шаповалової Генерального директора мережі А+, СЕО, а також співзасновника, головного архітектора компанії Archimatika Дмитра Васильева.

Відкриття першого корпусу комплексу заплановано вже на вересень 2026 року, він стане частиною А+, що є лідером освітньої галузі України завдяки розвитку потенціалу і талантів дітей серед приватних освітніх мереж. На базі комплексу функціонуватиме дитсадок для 160 дітей, початкова школа 1-4 класи для 360 учнів, гімназія 5-9 класи для 450 учнів та ліцей 10-12 класи для 270 учнів.

Концептом закладу стане STEAM, модель, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering), мистецтво (Art) та математику (Mathematics). Завдяки сучасним лабораторіям та IT-просторам, учні будуть вивчати біотехнології, генетику, космічні науки, екологію, комп'ютерну інженерію, фізику та відновлювальну енергетику.

Окрім поглибленого вивчення природничих наук та математики, центр пропонує: впровадження ліцензійних ІТ-курсів у колаборації з Google, Microsoft, Apple. IT-простори, i-touch зони, MakerSpace, дрони, технології VR/AR дозволяють створювати імерсивні середовища для навчання та досліджень.

Загальна площа навчального центру складатиме 3,30 гектарів, з яких 21 092 квадратних метрів - шкільні приміщення та 4 028 квадратних метрів - зона укриття.

Особливу увагу приділятиметься не тільки академічному навчанню, але й розвитку творчих здібностей через мистецтво та спорт. В освітньому центрі передбачені спортзали та спортмайданчики, ігрові зони, а також концертний зал з професійною апаратурою. Шкільна їдальня забезпечуватиме дітей якісним харчуванням навіть у разі блекаутів завдяки дизельній електростанції.

Система безпеки навчального комплексу включає відеонагляд, контроль доступу, охоронну сигналізацію, сучасні протипожежні системи та геотермальне опалення. Укриття комплексу площею 4 028 квадратних метрів здатне вмістити всіх дітей та персонал, забезпечуючи захист до 48 годин.

Освітня мережа А+ також передбачає можливість дистанційного та змішаного навчання, що дозволяє забезпечити безперервний навчальний процес.

Вихованцями дитсадка “А+STEAM” та школи “Respublika STEAM” можуть стати діти з будь-якого куточка міста, для цього не обов'язково бути мешканцем житлового комплексу “Respublika”.