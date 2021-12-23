"Калюжі на подвір'ї так замерзли!": у Києві незадоволені ковзанкою у центрі та вимагають повернути гроші (фото)

"Калюжі на подвір'ї так замерзли!": у Києві незадоволені ковзанкою у центрі та вимагають повернути гроші (фото)

Квиток на ковзанку коштує 300 гривень.

Киянка незадоволена якістю ковзанки на Контрактовій площі у центрі столиці. За словами відвідувачки, лід настільки нерівний, що на ньому можна травмуватися.

Про це жінка розповіла на своїй сторінці у Facebook. У коментарях під публікацією знайшлися ще незадоволені.

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"Ціна квитка 300 грн. Жахлива якість льоду на ковзанці на Контрактовій. Кататися на ньому не можна. За заявою директора - це парковий лід, типу не ковзанка. Те, що він не рівний, і на ньому можна вбитись, його не хвилює. Ви платите гроші за антураж, за музику та ліхтарики", - написала киянка.

Відвідувачка вважає, що це "ганьба для центру міста". Директор ковзанки заявив, що повернення коштів за квитки слід вимагати від майданчика сoncert.ua. За словами жінки, гроші ще не повернули.

facebook.com/elena.garkusha.5

"Як зазвичай відкрили нашвидкуруч, як попало, чисто для галочки!", "У мене калюжі так у дворі замерзли", "Печалька", - написали під фото ковзанки в Мережі.

Нагадаємо, що у Києві взимку працює безліч майданчиків, де можна покататися на ковзанах. Вартість такого задоволення у столиці варіюється від 80 до 295 гривень. ТСН.ua зібрав топ-ковзанок у Києві та дізнався ціни на квитки.

facebook.com/elena.garkusha.5

Як правильно кататися на ковзанці, щоб не впасти

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