Каблучки, намиста, хрестики і браслети: у "Борисполі" в пасажира знайшли у валізі 44 кг індійських скарбів (фото)

Каблучки, намиста, хрестики і браслети: у "Борисполі" в пасажира знайшли у валізі 44 кг індійських скарбів (фото)

Чоловік їхав з Делі і стверджував, що всі прикраси належать йому.

Київські митники вилучили 44 кг індійських скарбів, які намагався провести пасажир до України. Чоловік, який прилетів із Делі до "Борисполя", мав дві валізи, котрі були вщент набиті срібними прикрасами.

Про це повідомляє Київська митниця у Facebook.

Як зазначається, серед прикрас були, зокрема, каблучки, сережки, намиста, підвіски, хрестики, браслети та статуетки. Їх виявили київські митники під час митного контролю багажу 38-річного пасажира, який прилетів авіарейсом з Індії. Чоловік планував з "Борисполя" далі прямувати трансфером до Одеси.

Утім, в аеропорту він обрав спрощену систему "зелений коридор", чим гарантував, що не переміщує товарів, які підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами.

Однак митники за допомогою технічних засобів виявили, що в двох дорожніх валізах та у ручній поклажі громадянина заховані ювелірні вироби зі срібла 925 проби з вставками з каміння, зокрема:

882 комплекти з двох предметів,

11 комплектів з трьох предметів,

1 346 одиниць намиста,

294 підвіски,

269 каблучок,

38 пар сережок,

11 браслетів

8 хрестиків

3 статуетки слонів – індійських символів.

Загальна вага прикрас склала понад 44 кг, з кількості – 4 627 одиниць. Водночас громадянин заявив, що усі вироби належать йому особисто.

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Пасажир отримав протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Прикраси вилучено. Вартість вилученого буде встановлено додатково.

Нагадаємо, раніше на пункті пропуску “Краківець” (Львівська область) українські прикордонники спільно з працівниками Державної митної служби України виявили в салоні автомобіля Volkswagen Passat схованки із медичним препаратом, який містить психоактивну речовину. Під час огляду автомобіля, за кермом якого перебував 39-річний громадянин України, було виявлено жіночу панчоху із 16 блістерами препарату “Acatar Acti-Tabs”.

Як повідомлялося, у Харківській області митники зупинили чоловіка, який намагався провезти наркотики. Він сховав їх у своїй бороді.

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