Кабіна стрімко злетіла вгору: у Києві дитина ледь не загинула у ліфті багатоповерхівки

У Києві чоловік із дитиною виходив з ліфта, коли кабіна стрімко злетіла шахтою вгору.

Люди дивом вціліли.

Про це пише видання "Великий Київ".

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“Останньою виходила дитина. Ліфтова кабіна різко злетіла вверх, а противага впала вниз. Тільки диво та реакція дитини врятували життя”, – розповів учасник інциденту у групі "Троєщина" у Telegram.

Подія сталася на вулиці Оноре де Бальзака 4-А у четвертому під’їзді багатоповерхівки.

Коли батько дитини звернувся до диспетчерської служби за вказаним біля ліфту номером, там його виклик відмовились фіксувати.

“Жінка, що приймала виклик, назвала його вигадником та додала, що такого не могло статися. Управбудинком теж сказав, що це якась маячня. Коли подзвонили знову до диспетчерської служби, там сказали, що заявки не було...”, – розповіла інша мешканка будинку.

Голова ОСББ будинку Марина Задвірна на запит мешканців відповіла, що ліфт ремонтували 3 квітня. Відтак, закликала бережно ставитись до майна. Мешканців після подій, що сталися, така відповідь не влаштовує – кажуть, що йдеться не про звітування, а про їхнє життя і безпеку, а відтак вимагають приведення ліфту до належного стану.

Нагадаємо, у Києві на Позняках сталася пожежа в житловому будинку на вулиці Здолбунівській. Як повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Києва, у багатоповерхівці загорілося сміття.

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