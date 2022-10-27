Ізраїльське місто Ашдод передало Києву 10 генераторів та 20 теплових гармат: фото

У КМДА зазначили, що в умовах війни підтримка іноземних партнерів є необхідною та дуже своєчасною.

Агресор намагається зруйнувати інфраструктурні об’єкти та залишити українців без тепла взимку, зокрема і у Києві. Щоб українська столиця не замерзла взимку, ізраїльське місто Ашдод передало столиці 10 генераторів та 20 теплових гармат.

Про це повідомили у КМДА.

Ізраїльська делегація на чолі з заступником мера Ашдода Елі Нахт прибула до Києва на запрошення депутатів Київської міської ради Георгія Зантараї та Андрія Вітренка.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, в умовах війни підтримка іноземних партнерів є необхідною та дуже своєчасною.

Під час зустрічі також обговорювалось питання реабілітації військових і дітей в ізраїльських клініках, в тому числі безоплатне протезування кінцівок, а також надання консультацій від ізраїльських лікарів у питанні відновленні фізичного та ментального здоров’я жертв війни.

Нагадаємо, в ніч на 27 жовтня російські окупанти завдали удару по одній із громад Київської області. Загарбники здійснили понад шість атак дронами-шахідами по території Київщини.

За даними "Укренерго", внаслідок атак окупантів по енергетичній інфраструктурі в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання, тому наразі запроваджуються більш тривалі екстрені відключення світла у Києві та Київській області.

Справедливого і точного графіку не буде: Київ і області без світла через нічні обстріли

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