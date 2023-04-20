Ізраїль у Києві випробує "розумну" систему оповіщення повітряної загрози

У Києві в травні пройдуть випробування цивільної системи попередження про ракетні удари, яку Ізраїль розробив для України.

Як повідомляє видання Walla, ці випробування мають відбутися через кілька тижнів, а якщо вони пройдуть успішно, система зможе запрацювати вже влітку.

За словами джерела, система підключатиметься до української радіолокаційної системи, що дозволить швидше та точніше надсилати сигнали сповіщень на мобільні телефони громадян та вмикати звукові сигнали тільки в тих місцях, де є небезпека потрапити під ракетний удар.

Як зазначає видання, ця система допоможе громадянам в зоні ракетного обстрілу мати більше часу, щоб дістатися до зони укриття. Водночас громадяни, які знаходяться в інших районах, зможуть безперешкодно продовжувати своє життя.

Варто зазначити, що колишній міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц вперше заявив про намір поставити систему оповіщення Україні ще в жовтні минулого року. Міністр закордонних справ Елі Коен під час свого візиту до Києва в лютому цього року пообіцяв, що система буде впроваджена протягом наступних шести місяців.

Якщо ж випробування системи будуть успішними, вона буде запущена ще в кількох містах України з населенням понад мільйон жителів. Відтак, українці отримають ще один інструмент, який допоможе забезпечити їхню безпеку в умовах війни.

Нагадаємо, що у трьох районах Київщини очікуються небезпечні гідрологічні явища.

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