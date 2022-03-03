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Із зруйнованої окупантами Бородянки евакуювали 200 людей: який вигляд має селище (відео)

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Російські військові обстріяляли мирних жителів.

Із селища Бородянка Київської області евакуювали 200 людей, які дві доби були у підвалах через обстріли російських окупантів.

Про це сьогодні, 3 березня, повідомили в ДСНС України.

"У Київській області рятувальники Бучанського району спільно з волонтерами евакуювали більше двохсот мешканців Бородянки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 2 березня, надзвичайники спільно з волонтерами врятували з-під завалів понад 200 мешканців Бородянки, які були заблоковані у підвалі. 

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