Із супермаркетів Києва вилучають відомий енергетик: виявили отруйну речовину

В енергетичному напої Hell виявили оксид етилену.

Із супермаркетів Києва вилучають відомий енергетик.

В енергетичному напої Hell виявили отруйну речовину - оксид етилену.

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Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.

"Система швидкого реагування про харчові продукти і корми (RASFF) виявила у напої Hell Focus несанкціоновану речовину – оксид етилену", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напої експортувала угорська компанія Hell Energy Magyaroszag Kft. Представник компанії в Києві – ТОВ "Хелл енерджі дрінкс".

Держпродспожислужба

"Попереджаємо операторів ринку про негайне вилучення харчового продукту з обігу та письмового інформування компетентного органу про виявлену невідповідність у строк не більше двох робочих днів", – зазначили в Держпродспоживслужбі.

Довідка: Оксид етилену (етиленоксид, оксиран) — це безколірний газ. У разі вдихання він може спричинити подразнення слизової оболонки носа, почервоніння очей, кашель, печіння в роті, задишку. При контакті зі шкірою викликає почервоніння, утворення виразок, алергічний дерматит. Також газ може викликати головний біль, розлад шлунку. Крім того, оксид етилену — канцерогенна речовина.

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