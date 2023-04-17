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Із судової зали - до СІЗО: одному із організаторів п’яних секс-вечірок обрано запобіжний захід (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Із судової зали - до СІЗО: одному із організаторів п’яних секс-вечірок обрано запобіжний захід (фото)

Фото: Поліція Київської області

Обвинуваченого взяли під варту в залі суду, збільшивши розмір застави до 536 800 гривень.

У Києві суд обрав запобіжний ще одному підозрюваному у проведенні п’яних секс-вечірок.

Ухвалою Київського апеляційного суду, одного з організаторів взяли під варту в залі суду, збільшивши розмір застави до 536 800 гривень.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Досудове розслідування триває.

"1 лютого поліція Київщини оголосила про підозру молодикам, які доводили дівчат до стану безпорадності, змушували виконувати непристойні дії сексуального характеру, після чого глумились із жертв в соцмережах", - нагадали у поліції.

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Нагадаємо, взимку у Мережі стався скандал через те, що нібито група хлопців споювала дівчат, знімала їх напівоголеними, непритомними та п'яними, вчиняла сексуальне насилля, а відео зливала в соцмережу. Скандальні блогери родом з Івано-Франківської області, вони начебто нещодавно переїхали до столиці. 

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Дата публікації
Перегляди
66
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