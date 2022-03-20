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Із сіл Київської області вдалося евакуювати ще 3,3 тисячі людей - Верещук

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Із сіл Київської області вдалося евакуювати ще 3,3 тисячі людей - Верещук

Київська обласна держадміністрація

Російські окупанти другий день поспіль зривають евакуацію людей з Бородянки.

Протягом неділі, 20 березня, із сіл Київської області вдалося евакуювати понад 3,3 тисячі людей. Більше вивезти не змогли через обстріли російських окупантів.

Про це ввечері 20 березня повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

  • Із села Бобрик до Броварів вдалося евакуювати дві тисячі людей.
  • Із села Тарасівка до Броварів евакуювали 1310 людей.
  • Із Бородянки до Білої Церкви евакуація була вкотре зірвана. Другий день поспіль російські окупанти порушують режим тиші.

⚡️Колона з 17 евакуаційних автобусів та 300 автівок прибула з Тарасівки до Броварів. Люди у безпеці. Дякуємо рятувальникам, поліції, волонтерам, медикам, та всім хто допомогав Евакуація триває!

Опубліковано Київська обласна державна адміністрація Неділя, 20 березня 2022 р.

Загалом, протягом 20 березня в різних регіонах України вдалося евакуювати 7295 людей. Із семи запланованих гуманітарних коридорів спрацювали лише чотири.

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