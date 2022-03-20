Із сіл Київської області вдалося евакуювати ще 3,3 тисячі людей - Верещук

Російські окупанти другий день поспіль зривають евакуацію людей з Бородянки.

Протягом неділі, 20 березня, із сіл Київської області вдалося евакуювати понад 3,3 тисячі людей. Більше вивезти не змогли через обстріли російських окупантів.

Про це ввечері 20 березня повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Із села Бобрик до Броварів вдалося евакуювати дві тисячі людей.

Із села Тарасівка до Броварів евакуювали 1310 людей.

Із Бородянки до Білої Церкви евакуація була вкотре зірвана. Другий день поспіль російські окупанти порушують режим тиші.

⚡️Колона з 17 евакуаційних автобусів та 300 автівок прибула з Тарасівки до Броварів. Люди у безпеці. Дякуємо рятувальникам, поліції, волонтерам, медикам, та всім хто допомогав Евакуація триває! Опубліковано Київська обласна державна адміністрація Неділя, 20 березня 2022 р.

Загалом, протягом 20 березня в різних регіонах України вдалося евакуювати 7295 людей. Із семи запланованих гуманітарних коридорів спрацювали лише чотири.

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