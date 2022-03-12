Із Києва до країн Європи евакуйовано понад 5500 містян із соціально незахищених категорій - КМДА

На сьогодні в інтернатних установах Києва дітей немає – усі перебувають у безпеці.

Із Києва до країн Європи евакуйовано понад 5500 містян із соціально незахищених категорій та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Евакуаційні рейси були організовані міською владою, спільно з "Укрзалізницею" та Центром взаємодопомоги "Спасемо Україну".

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Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Евакуювали: 704 родини, у яких виховуються 1094 дитини з інвалідністю 150 дітей-сиріт, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу 123 дитини з притулків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 12 дітей з прийомних родин.

Евакуйовано вихованців Святошинського та Дарницького дитячих будинків-інтернатів. Усього із цих двох закладів виїхало 176 дітей разом із супроводжуючими особами. На сьогодні в інтернатних установах Києва дітей немає – усі перебувають у безпеці. Також були організовані спецрейси, які евакуйовували осіб з інвалідністю, людей похилого віку, багатодітні родини.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, близько 7 ранку ворог скинув щонайменше 6 ракет в район військового аеродрому. Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонували снаряди.

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