Ірпінь оживає: з Києва до зруйнованого окупантами міста прокладають новий водогін

Ірпінь оживає: з Києва до зруйнованого окупантами міста прокладають новий водогін

Крім того, вже майже закінчили будівництво переправи через річку.

Зруйнований окупантами Ірпінь повертається до нормального життя: 10 квітня туди почали прокладати водогін з Києва. На це Червоний Хрест виділив 20 мільйонів гривень допомоги.

Про це у Telegram повідомив мер міста Олександр Маркушин.

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"Попри те, що сьогодні неділя (10 квітня - ред.), в Ірпені і для Ірпеня протягом дня знову кипітиме робота. Відправляємо чергову групу волонтерів на прибирання міста", — каже мер.

За його словами, будівництво переправи через річку вже перебуває на завершальному етапі. Крім того, прокладати водогін з Києва допомагає Київводоканал, Житомирводоканал та підрядники.

За словами Маркушина, товариство Червоного Хреста для забезпечення ірпінців водою виділило 20 млн грн.

Нагадаємо, електромонтерам ДТЕК вже вдалося відновити електропостачання в 28 населених пунктах Київської області. Крім того, вже сьогодні, 10 квітня, має запрацювати Романівський міст в Ірпені.

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