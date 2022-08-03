Ірпінь отримає від поліції Маямі викуплену в американців зброю - мер

У червні з ініціативи комісара поліції Маямі була проведена акція "Guns 4 Ukraine" з викупу зброї у місцевих.

Найближчим часом поліція Маямі передасть Ірпеню 167 одиниць вогнепальної зброї, яку вона викупила в громадян США у рамках акції «Guns 4 Ukraine». Отриману зброю передадуть ірпінським поліцейським та бійцям тероборони.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

"Ще навесні ми звернулися до наших міжнародних партнерів з проханням про допомогу у боротьбі з російським агресором. У червні, у відповідь на наше прохання, з ініціативи комісара поліції Маямі Кена Рассела була проведена акція з викупу зброї в містян під назвою "Guns 4 Ukraine". Охочим здати непотрібну зброю пропонували грошову винагороду в розмірі від 50 до 200 доларів за одиницю. До викуплених пістолетів та автоматів поліцейські Маямі додали й конфісковані", - зазначив він.

Юридична процедура передавання зброї Ірпеню завершується і вже отримана відповідна ліцензія та необхідні дозволи.

Зараз також тривають перемовини з містом Х’юстон.

Нагадаємо, у Маямі поліція запропонувала поділитися зброєю з українцями.

Читайте також: