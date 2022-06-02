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Інструкція як записати дитину в садочок Києва онлайн

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Інструкція як записати дитину в садочок Києва онлайн

Фото: Pexels

Розповідаємо як записатись в е-чергу та оформити дитину в садок Києва

Для  оформлення дитини в садок потрібно створити та надіслати заявку на сайті, для цього заповнити дані, вибрати дитячий садок.  Коли заявка буде розглянута, надійде запрошення, згідно з яким можна буде оформляти дитину в даний садок. Розказуємо як це зробити.

Створіть заявку на сайті

Як оформити дитину в садок / ©
Як оформити дитину в садок
  • Для авторизації потрібно створити обліковий запис KyivID із правильно заповненими персональними та контактними даними.
  • Заповніть заявку. Надайте інформацію про дитину користуючись свідоцтвом про народження. В заявці необхідно буде також вказати РНОКПП (раніше — індивідуальний податковий номер) заявника (батьків).
  • Виберіть дитячий садок, можна вибрати декілька садочків.
  • Після вибору садочків ви зможете вказати доступні вам пільги — вони залежать від того, які садочки ви обрали. 
  • Після цього очікуйте запрошення.
Як оформити дитину в садок / ©
Як оформити дитину в садок

Коли заявка буде оброблена і в одному з обраних вами садків прийде ваша черга (черга заявок публічна, переглянути її можна за посиланням), на електронну пошту вам надійде запрошення.

  • Прийміть запрошення. Після отримання запрошення надається 10 днів для того, щоб остаточно вибрати садочок. Якщо запрошення не буде прийнято в цей термін, воно анулюється. Якщо запрошення надійшло несвоєчасно, то відхиліть запрошення і чекайте наступного, але зробити це можна лише тричі.
  • Після прийняття запрошення для оформлення дитини в садок надається ще 10 днів.

Для спеціальних груп необхідні висновки інклюзивного ресурсного центру та направлення районних управлінь освіти.

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