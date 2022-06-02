Інструкція як записати дитину в садочок Києва онлайн

Розповідаємо як записатись в е-чергу та оформити дитину в садок Києва
Для оформлення дитини в садок потрібно створити та надіслати заявку на сайті, для цього заповнити дані, вибрати дитячий садок. Коли заявка буде розглянута, надійде запрошення, згідно з яким можна буде оформляти дитину в даний садок. Розказуємо як це зробити.
Створіть заявку на сайті
- Для авторизації потрібно створити обліковий запис KyivID із правильно заповненими персональними та контактними даними.
- Заповніть заявку. Надайте інформацію про дитину користуючись свідоцтвом про народження. В заявці необхідно буде також вказати РНОКПП (раніше — індивідуальний податковий номер) заявника (батьків).
- Виберіть дитячий садок, можна вибрати декілька садочків.
- Після вибору садочків ви зможете вказати доступні вам пільги — вони залежать від того, які садочки ви обрали.
- Після цього очікуйте запрошення.
Коли заявка буде оброблена і в одному з обраних вами садків прийде ваша черга (черга заявок публічна, переглянути її можна за посиланням), на електронну пошту вам надійде запрошення.
- Прийміть запрошення. Після отримання запрошення надається 10 днів для того, щоб остаточно вибрати садочок. Якщо запрошення не буде прийнято в цей термін, воно анулюється. Якщо запрошення надійшло несвоєчасно, то відхиліть запрошення і чекайте наступного, але зробити це можна лише тричі.
- Після прийняття запрошення для оформлення дитини в садок надається ще 10 днів.
Для спеціальних груп необхідні висновки інклюзивного ресурсного центру та направлення районних управлінь освіти.
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