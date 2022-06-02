Інструкція як записати дитину в садочок Києва онлайн

Розповідаємо як записатись в е-чергу та оформити дитину в садок Києва

Для оформлення дитини в садок потрібно створити та надіслати заявку на сайті, для цього заповнити дані, вибрати дитячий садок. Коли заявка буде розглянута, надійде запрошення, згідно з яким можна буде оформляти дитину в даний садок. Розказуємо як це зробити.

Створіть заявку на сайті

Як оформити дитину в садок

Для авторизації потрібно створити обліковий запис KyivID із правильно заповненими персональними та контактними даними.

Заповніть заявку. Надайте інформацію про дитину користуючись свідоцтвом про народження. В заявці необхідно буде також вказати РНОКПП (раніше — індивідуальний податковий номер) заявника (батьків).

Виберіть дитячий садок, можна вибрати декілька садочків.

Після вибору садочків ви зможете вказати доступні вам пільги — вони залежать від того, які садочки ви обрали.

Після цього очікуйте запрошення.

Як оформити дитину в садок

Коли заявка буде оброблена і в одному з обраних вами садків прийде ваша черга (черга заявок публічна, переглянути її можна за посиланням), на електронну пошту вам надійде запрошення.

Прийміть запрошення. Після отримання запрошення надається 10 днів для того, щоб остаточно вибрати садочок. Якщо запрошення не буде прийнято в цей термін, воно анулюється. Якщо запрошення надійшло несвоєчасно, то відхиліть запрошення і чекайте наступного, але зробити це можна лише тричі.

Після прийняття запрошення для оформлення дитини в садок надається ще 10 днів.

Для спеціальних груп необхідні висновки інклюзивного ресурсного центру та направлення районних управлінь освіти.

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