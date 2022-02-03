Інсценував розбійний напад: під Києвом хлопець обікрав власну квартиру, щоб поповнити рахунок онлайн-казино

Як з’ясувалося 19-річний молодик є безробітним та схильний до ігроманії.

Під Києвом хлопець інсценував розбійний напад та обікрав власну квартиру, щоб поповнити рахунок онлайн-казино.

Інцидент стався у місті Бровари.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

"1 лютого близько 18:20 години до поліції звернувся броварчанин та повідомив про те, що на його сина скоєно розбійний напад. Крім того, чоловік виявив у квартирі відсутність системного блоку та телевізору. На місце події прибули керівництво, наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативно група. Син розповів правоохоронцям, що близько 13 години він повернувся додому і, коли відкрив вхідні двері квартири, на нього напали невідомі та завдали удар по голові, після чого він знепритомнів. Прийшов до тями, коли повернувся батько", - йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські оглянули місце події та встановили, що потерпілий фарбою для волосся імітував кров на голові та на підлозі, а вказані речі здав до ломбарду.

Як з’ясувалося, 19-річний молодик є безробітним та схильний до ігроманії. Виручені кошти витратив на поповнення рахунку онлайн-казино, історію вигадав, щоб уникнути покарання від батьків.

Наразі на батька складено адміністративний матеріал за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Інсценував розбійний напад: правоохоронці Броварщини встановили обставини інциденту 1 лютого близько 18.20 години до поліції звернувся броварчанин та повідомив про те, що на його сина скоєно розбійний напад. Крім того, чоловік виявив у квартирі відсутність системного блоку та телевізору На місце події прибули керівництво, наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативно група. Син розповів правоохоронцям, що близько 13 години він повернувся додому і коли відкрив вхідні двері квартири, на нього напали невідомі та нанесли удар по голові, після чого він втратив свідомість. Прийшов до тями, коли повернувся батько. Поліцейські оглянули місце події та встановили, що потерпілий фарбою для волосся імітував кров на голові та на підлозі, а вказані речі здав до ломбарду. Як з’ясувалося 19-річний молодик є безробітним та схильний до ігроманії. Виручені кошти витратив на поповнення рахунку онлайн-казино, історію вигадав, щоб уникнути покарання від батьків. Наразі на батька складено адміністративний матеріал за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Шановні громадяни нагадуємо про відповідальність за неправдивий виклик спецслужб. Пам‘ятайте, що за завідомо неправдивий виклик поліцейських, рятувальників, медиків тощо передбачено штраф від 850 до 3400 гривень. Наполегливо просимо вас не телефонувати на лінії спеціальних служб заради веселощів — кожен неправдивий виклик подовжує час очікування тих, хто дійсно потребує допомоги. #поліція #поліціяКиївщини Національна поліція України Погляд Київщина - інформаційна агенція Моя Київщина УНІАН УНН - Українські Національні Новини Цензор.НЕТ Українська правда Опубліковано Поліція Київської області Четвер, 3 лютого 2022 р.

Поліція нагадує, що за завідомо неправдивий виклик поліцейських, рятувальників, медиків тощо передбачено штраф від 850 до 3400 гривень.

"Наполегливо просимо вас не телефонувати на лінії спеціальних служб заради веселощів — кожен неправдивий виклик подовжує час очікування тих, хто дійсно потребує допомоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві чоловік, який через соцмережу погрожував судді вбивством, отримав покарання.

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