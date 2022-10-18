Іноземні посольства продовжують роботу в Україні – МЗС

У МЗС прокоментували інформацію про нібито "масове закриття" посольств в Україні.

Росія розповсюджує фейки про закриття іноземних дипломатичних представництв в Україні, щоб посіяти паніку.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Зараз відбувається багато неправдивих вкидів про функціонування іноземних дипломатичних представництв. Здебільшого їх роблять російські джерела для того, щоб посіяти паніку. Останній приклад – раптове "закриття" посольства Сербії, яке насправді виїхало із Києва ще в березні", – зазначив він.

Ніколенко наголосив, МЗС постійно підтримує зв'язок із іноземними посольствами, які повернулися до України після 24 лютого. Наразі жодна установа – США, Великої Британії, Канади, ЄС та багато інших – не повідомляла про наміри виїхати за межі української території.

За словами речника МЗС, внаслідок посилення Росією ракетних обстрілів та атак дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі, деякі країни поновили рекомендації для своїх громадян виїхати за межі України.

"Аналогічно робить і Україна, коли йдеться про загрозу для українців за кордоном. Сприймаємо рекомендації Китаю та Єгипту саме як реагування на обстріли Росією Києва 10 жовтня. Тиждень тому Росія поцілила по двох дипломатичних установах в Києві, завдавши руйнувань їхнім будівлям. Закликаємо іноземних дипломатів, так само як і українців, не нехтувати сигналами тривоги та ховатися в укриттях, коли з’являється небезпека", - резюмував він.

Обстріли Києва та робота дипустанов

Нещодавно з'явилася інформація, що посольство Сербії заявило про евакуацію своїх співробітників з Києва та своє закриття.

Проте речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що співробітники цього дипломатично-консульського представництва переїхали до столиці Сербії ще на початку повномасштабного вторгнення Росії та здійснюють свою роботу впродовж війни з Белграда.

Внаслідок масових ракетних обстрілів Росії та атак дронами-камікадзе посольство Єгипту в Києві, як і МЗС Китаю, закликало своїх громадян покинути Україну "якомога швидше".

Посольство Сполучених Штатів продовжує роботу в Україні.

А на початку жовтня стало відомо, що у Києві знову запрацювало посольство Японії.

Читайте також: