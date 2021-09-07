Іноземець, який перебував у міжнародному розшуку, переховувався у Києві: чоловіка затримали

Під час обшуку орендованого будинку, в якому переховувався чоловік, поліцейські виявили нарколабораторію та посіви конопель.

У Києві правоохоронці затримали 55-річного іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за відмивання грошей і торгівлю наркотиками.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Громадянин іншої країни входив до складу злочинного угруповання. За вчинення злочинів у його складі, зокрема – відмивання грошей та розповсюдження наркотиків на території країн Євросоюзу, трибуналом Румунії іноземця було засуджено до десяти з половиною років позбавлення волі. Крім того, в Болгарії за аналогічний злочин він отримав шість років ув’язнення. Аби уникнути покарання, зловмисник втік, тож його оголосили у міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні.

Департамент комунікації Нацполіції України

Співробітники поліції встановили, що 55-річний іноземець, використовуючи підроблені документи на ім'я іншої людини, оселився в орендованому будинку під Києвом, в якому його і затримали.



"Під час обшуку орендованого будинку поліцейські виявили нарколабораторію та посіви конопель. Вилучені кущі конопель, обладнання для їх вирощування, 39 пакетів з "товаром" та підроблені документи. Крім того, розкрито двох осіб з його оточення, це - громадяни Молдови та Румунії", - повідомили в поліції.

Департамент комунікації Нацполіції України

Вирішується питання про його тимчасовий арешт з подальшою екстрадицією. Крім того, за фактом функціонування нарколабораторії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо:

В аеропорту "Київ" прикордонники затримали громадянина Німеччини, який перебував у міжнародному розшуку за шахрайство.

за шахрайство. А під час спецоперації Служби безпеки України в місті Черкаси було затримано іноземного громадянина, який перебував у міжнародному розшуку за причетність до злочинів терористичного характеру.

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