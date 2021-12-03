Іноземець намагався вивезти з України валізу "наркотиків": чоловіка затримали

Для економії місця пасажир спакував ліки без заводської упаковки.

В аеропорту "Бориспіль" у громадянина Кувейту київські митники вилучили понад 56 тисяч капсул (біля 4 тисяч блістерів) медичного препарату "Лірика" (прегабалін) торгового бренду Pfizer, що при неконтрольованому вживанні стає наркотиком. 34-річний чоловік намагався вивезти їх з України до Стамбулу.

Про це у п'ятницю, 3 грудня, повідомляє прес-служба Київської митниці.

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження "зеленим коридором").

Препарат вилучено.

Нагадаємо:

У львівському аеропорту двоє іноземок намагались вивезти до Туреччини "ювелірки" на понад 15 мільйонів.

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