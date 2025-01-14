В ресторані Києва відмовилися обслуговувати військового: чим усе закінчилось

У Києві поліція розслідує інцидент з відмовою обслуговування військовослужбовця.

У Києві ресторан середземноморської кухні Noice відмовився обслуговувати військовослужбовця, посилаючись на вказівки адміністрації закладу. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомили в поліції Києва.

"За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини", — йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає штраф від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пробаційний нагляд до 5 років або обмеження волі на такий самий термін.

Нагадаємо, у Києві, в ресторані Оболонського району, працівник відмовився обслуговувати військового, пояснивши це тим, що власник закладу забороняє пускати відвідувачів у військовій формі.

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