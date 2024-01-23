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Інцидент у ВАКС: адвокат відібрав у працівниці суду документи, які охороняються законом – що відомо

Інцидент у ВАКС: адвокат відібрав у працівниці суду документи, які охороняються законом – що відомо

Вищий антикорупційний суд / Фото: Вищий антикорупційний суд/Facebook

ВАКС спрямував звернення до правоохоронних органів.

У приміщенні Вищого антикорупційного суду у вівторок, 23 січня, стався інцидент, внаслідок якого захисник підозрюваного відібрав у працівниці апарату документи, які охороняються законом.  

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"Захисник одного з підозрюваних, справу яких розглядає ВАКС, перебуваючи в коридорі суду і очікуючи початку судового засідання, під час розмови із працівницею апарату заволодів документами, які перебували у її володінні. Неодноразові усні прохання працівниці апарату суду повернути документи адвокат проігнорував. Для припинення неправомірних дій та збереження захищеної законом інформації було невідкладно повідомлено Національну поліцію України та Національне антикорупційне бюро України", - йдеться у повідомленні.

ВАКС спрямував до правоохоронних органів звернення. 

Нагадаємо, суд подовжив Коломойському термін тримання під вартою.

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