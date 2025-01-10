Інцидент із ТЦК на Київщині: з’явилось повне відео і версія військкомату

У військкоматі стверджують, що під час сутички у Димері один з невідомих відчинив двері службового авто ТЦК, завдав водію кілька ударів, після чого водій його відштовхнув.

У Мережі з’явилось повне відео інциденту у Димері Київської області за участю людей у військовій формі і чоловіка з матір’ю. У ТЦК та СП визнали, що на кадрах їхні працівники, та описали свою версію подій.

Про це повідомили у Київському обласному ТЦК та СП.

У соцмережах з’явилося, як стверджується, повне відео інциденту з працівниками ТЦК у Димері 8 січня. На ролику спершу звучить розмова біля буса ТЦК між військовими та цивільними. Після цього на кадрах зафіксовано, як людина у військовій формі йде від буса, підходить до чоловіка, що стоїть поряд зі своєю мамою, і каже: "Ти що, с*ка, голова, за бабою, на**й, ховаєшся?" Після цих слів, судячи зі звуків і реакції жінки, чоловік у військовій формі завдає удару цивільному. Жінка обурюється через цей вчинок і каже, що зараз викличе поліцію.

Далі на ролику видно, як вона з сином підходять до транспорту з працівниками ТЦК. Там відбувається сутичка, цивільний кидає камінь у скло буса, після чого машина їде з місця події, тягнучи за собою жінку, яка розмовляла з військовими через відчинені двері автівки. Жінка падає на землю і на цьому відео закінчується.

Коментар ТЦК та СП

У Київському обласному ТЦК та СП переповіли свою версію подій у Димері. Там повідомили, що мобільна група оповіщення Вишгородського районного ТЦК під час здійснення заходів оповіщення виявила громадянина, який перебував у списках розшуку, поданих Фастівським ТЦК. Під час розмови чоловік погодився добровільно прослідувати до Вишгородського ТЦК П для уточнення даних та проходження ВЛК, але перед цим йому треба було доставити продукцію на робоче місце.

"По прибуттю за адресою с-ще Димер, вул. Шевченка 28Б у заклад "Суші-Мікс", на військовослужбовців Вишгородського РТЦК та СП чекали 3 особи, інформація про яких буде надана по завершенні слідчих дій. Вони, розпочавши відеофіксацію, стали звинувачувати військовослужбовців у незаконному позбавленні волі громадянина. Внаслідок конфлікту, один з невідомих відчинив двері водія автомобіля та наніс декілька ударів водію, після чого водій його відштовхнув. В цей час з пасажирської сторони автомобіля інша особа наносила удари та пошкодила військовослужбовцю куртку. Після цього, коли автомобіль почав рухатися, одна особа кинула камінь в скло автомобіля з боку водія. В цей час друга особа, не реагуючи на початок руху автомобіля, трималась за одяг військовослужбовця, внаслідок чого впала", – йдеться у повідомленні військкомату.

Там додали, що голова громади написав звернення до поліції, аби перевірити лише дії представників ТЦК, і звинуватили його у "небажанні виконувати Закон України про мобілізацію".

"За фактом зазначеної конфліктної ситуації між військовослужбовцями РТЦК та СП проводиться службова перевірка і з’ясовуються усі обставини цього інциденту", – поінформували у військкоматі.

Окрім того, за фактом завдавання тілесних ушкоджень працівнику ТЦК поліція відкрила кримінальне провадження. Звернення щодо пошкодження службового авто працівників ТЦК зареєстровано у єдиному обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Також за зверненням місцевого жителя відкрито кримінальне провадження щодо завдавання йому легких тілесних ушкоджень.

У ТЦК запевнили, що "усі справжні ситуації", пов’язані з діяльністю районних центрів комплектування, ретельно вивчаються та проводяться необхідні службові перевірки.

З’явилось повне відео сутички зТЦК у Димері на Київщині

Нагадаємо, 8 січня очевидці зняли відео і повідомили, що у Димері чоловіки у військовій формі забрали без пояснень хлопця, побили його, а його матір потягнули за машиною, після чого жінка впала на землю. Водночас нардепка Ольга Василевська-Смаглюк стверджувала, що це цивільні напали на військових і залізли в їхній автомобіль.

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