Імпортозаміщення: російські окупанти на Київщині ходили в капцях із дерева (фото)

Під час зачистки Іванківського району Київської області знайшли капці російських окупантів, зроблені власноруч із шматка дерева.

Фото опублікував колишній радник Міністра внутрішніх справ Валерій Поцілуйко.

"Не знаю, як підписати це... Знайшли на позиціях лаптєногих асвабідітілєй при зачистці Іванківського району", - написав він.

Українці посміялися над знахідкою у коментарях та назвали її російським імпортозаміщенням після того, як сотні компаній пішли з ринку через війну.

"Аналоговнєт", "Це імпортозаміщення))", "Так це ж Буратіно залишив свої черевички!) Він існує)", "Дідивоювали. Залишилось від дідів", "Або коли не було можливості поцупити тапочки в турецькому готелі і довелося робити самому",

"Із серії вгадай країну. Як тобі таке Ілон Маск", "У таких лаптях кац@пи вже по расєї будуть століттями ходити", - написали в коментарях.

Нагадаємо, в російському Санкт-Петербурзі з'явилася інсталяція ZAMESTIM. Її зробили з перших літер назв іноземних брендів, які пішли з російського ринку через вторгнення до України. Так, росіяни склали слово "заместим" із перших літер від Zara, Adidas, McDonald’s, Epson, Škoda, TotalEnergies, IKEA та MilkyWay.

Фото: Валерій Поцілуйко

Фото: Валерій Поцілуйко

Як в Росії працює імпортозаміщення: замість McDonald's – "Дядя Ваня"

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