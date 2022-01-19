"Ігри на нервах": у Києві другий день поспіль "мінують" пів сотні шкіл (фото)

"Ігри на нервах": у Києві другий день поспіль "мінують" пів сотні шкіл (фото)

Вчора була така сама історія.

У середу, 19 січня, до правоохоронних органів знову надійшло повідомлення про мінування десятків київських шкіл. За попередньою інформацію, вибухотехніки перевіряють 46 навчальних закладів.

Про це ТСН.ua розповіли у поліції Києва.

На час перевірки шкіл учнів та працівників вивели із приміщень.

"Дзвонив син. Школу "замінували". Усіх організовано вивели надвір. Перевіряють. Вибухотехніки сказали, що "заміновано" 46 шкіл. Ігри на нервах - вони такі", - написала мама одного з школярів у Facebook.

Нагадаємо, що вчора, 18 січня, на пошту СБУ надійшло повідомлення про мінування понад 40 шкіл у Києві. Вибухівку правоохоронці в жодному з учбових закладів не знайшли.

А у Кривому Розі ледь не щодня заміновують навчальні заклади. Минулого тижня невідомий "замінував" усі школи одного з районів, цього тижня географія розширилася - "замінували" усі навчальні заклади міста.

У Миколаєві та Черкасах дітей відправили на дистанційку через постійні псевдомінування

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