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Ігнат розповів про наймасовішу атаку дронами на Київщину: окупанти поставили новий рекорд

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Ігнат розповів про наймасовішу атаку дронами на Київщину: окупанти поставили новий рекорд

Наслідки ворожої атаки на Київ 25 листопада

Рекорд тримався у столиці - 45 було в новорічну ніч.

Російські окупанти випустили вночі 25 листопада по Україні 75 безпілотників типу “Шахед”. Сили оборони збили 71. 66 було знищено на Київщині.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Російські окупанти, запустивши в бік Київщини таку кількість дронів - поставили рекорд.

“Рекорд тримався у столиці - 45 було в новорічну ніч, в наступну добу було 39. Такої кількості як сьогодні, ще не було. На щастя, протиповітряна оборона робить дива. З двох напрямків йшла атака: Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю, а також з Курської області”, - розповів Юрій Ігнат.

Він також додав, що дрони Курської області пішли на Київ. А ті, що з південно-східного напрямку, кружляли маршрутами, якими вони завжди літають.

“Різні області - Запорізька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська. Кружляючи, вони чекали одночасного підходу з групою з Курська, щоб одночасно завдати такого масованого удару по столиці”, - підкреслив речник.

Нагадаємо, що у КМВА показали наслідки ворожої атаки на столицю.

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Дата публікації
Перегляди
144
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