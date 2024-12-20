Ігнат пояснив, чому збиті у Києві ракети наробили багато лиха

Сьогодні зранку російська армія завдала удар по Києву балістичними ракетами. Усі повітряні цілі збили сили протиповітряної оборони. Втім, це призвело до серйозних наслідків, одна людина загинула.

Чому збиті ракети завдали значних руйнувань, пояснив т.в.о. керівника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, наслідки протиповітряного бою типові. Це - падіння збитих ракет - уламків різних габаритів, можливо, із бойовою частиною, наголошує Ігнат.

"Patriot" збиває повітряні цілі, які летять по балістичній траєкторії - саме під час заходу на ціль в зоні ураження зенітного ракетного комплексу. Все збите у небі – обов’язково падає на землю. Тому не ігноруйте "балістику", шукайте максимально безпечні місця – правило "двох стін", нижні поверхи, підвали, адже добігти до укриття фактично немає часу", - заявив представник ПС.

Юрій Ігнат наголосив, що наслідки від вранішньої атаки на столиці - саме від падіння збитих ракет. Адже прямі влучання балістики чи крилатих ракет приводять до зовсім інших наслідків, пояснив він. .